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حوادث

التحفظ علي أموال 5 متهمين بتلقي رشاوى مقابل ترسية مناقصات

أموال، فيتو
أموال، فيتو

أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي أموال 5 متهمين بتلقي رشاوى مقابل ترسية مناقصات على أصحاب الشركات.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 167 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 3629 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام أ. أ، موظف سابق بمصلحة الري، و4 آخرين في الفترة من ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ١٩ مارس ٢٠٢٤ بدائرة قسم التجمع الأول، بأن الأول والثاني بصفتهم موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه، مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغًا  قدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان على النحو المبين بالتحقيقات.

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النيابة العامة رشاوى جنايات التجمع الأول القاهرة الجديدة

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