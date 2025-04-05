الداخلي ينفي صلته بمنشور متداول يطعن في الذمة المالية لنقيب المحامين

نفى محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، صلته بمنشور مضلل تناقله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب إليه يطعن في الذمة المالية لعبد الحليم علام، نقيب المحامين.

علاقة الداخلي بمنشور يطعن في الذمة المالية لعلام

وقال الداخلي إن هذا المنشور أرسل إلي جميع الجروبات الخاصة بالمحامين، وفيه أنني قلت إن النقيب عبد الحليم علام على علم بما تضمنه هذا المنشور وهذا لم يصدر على لساني ولم أقل هذا الكلام، وهذه فتنة يتم افتعالها من بعض المتشرذمين، أصدقاء الشيطان لعلمهم بمدى علاقة المحبة والأخوة والترابط مع النقيب علام، ومحاولتهم تمزيق المجلس وتكدير صفو العلاقة بيني وبين النقيب".

تعاظم موارد نقابة المحامين في عهد علام

وأضاف إن هذه هي أساليبهم وأنا أعرفهم جيدًا، وأعرف كبيرهم، ولن ينالوا منا، قائلا: لا أستطع التفوه على النقيب لنظافة يده وهذه المنشورات مصطنعة أرجو عدم الالتفاف إليها لكذبها، فعلام رجل نظيف اليد ليس بشهادتي وإنما بشهادة الجميع، بدليل ما وصل إليه رصيد النقابة، والذي يقرب من مليار و٨٥٠ مليون جنيه، فضلا عن إعداد الميزانيات التي تعرض على الجمعية العمومية في القريب، ويظهر بها من المبدد لأموال النقابة فكيف يبدد وهو يزيد من أموال النقابة؟!.احترسوا الوقيعة".

وتابع:" إن هذا البوست تم نشره خلال الانتخابات الماضية وتم تكذيبه وفاز علام بمقعد النقيب:.



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