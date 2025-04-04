بعد واقعة نمر سيرك طنطا.. الضوابط القانونية لاقتناء الحيوانات المفترسة.. الإخطار عند إصابة أو وفاة شخص خطوة إلزامية.. وإجراءات سريعة حال التعرض لخطر الافتراس

أثارت واقعة التهام نمر لذراع أحد العاملين الشباب، في السيرك بمدينة طنطا في محافظة الغربية، حالة من تعاطف وغضب الرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حادث نمر سيرك الغربية

وبدأت موجة من الجدل حول معايير الأمان داخل السيرك، ومدى التزام القائمين عليه بتوفير بيئة آمنة للعاملين والجمهور، في الوقت الذي يواجه فيه محمد جمال واقعا جديدا بعد فقدانه ذراعه، تتجه الأنظار إلى الجهات المسئولة لمحاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلًا.

ضوابط قانونية لحيوانات السيرك

قانونيًا، ووفقًا للمادة الثانية من قانون حيازة الحيوانات الخطرة، يُمنع الأفراد من امتلاك أو تداول الحيوانات الخطرة إلا بترخيص رسمي من الجهة المختصة، ويشمل ذلك المؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك، بشرط الالتزام بإجراءات السلامة.

تطعيمات الحيوانات المفترسة

وحددت المادة الرابعة من القانون أيضًا، الالتزامات التي يجب على حائزي الحيوانات الخطرة اتباعها، لضمان عدم هروبها أو إلحاق الضرر بالآخرين، وتلزم المادة الخامسة الملاك بتوفير الرعاية الصحية والتطعيمات اللازمة للحيوانات، مع الاحتفاظ بسجلات طبية دقيقة عنها.

وأوجب القانون على حائزي الحيوانات المفترسة إخطار الجهات المختصة فورًا في حال إصابة أو وفاة شخص بسبب الحيوان، أو في حالة الاشتباه بإصابة الحيوان بمرض معدٍ، أو وفاته أو هروبه.

شروط اقتناء الحيوانات المفترسة

كما وضع القانون عدة شروط لاقتناء الحيوانات المفترسة منها:" -أن يكون اقتنائها فى أماكن مهيأة لها مثل حديقة الحيوانات

- يسمح اقتنائها في أماكن مخصصة مثل السيرك بعد عدة موافقات من جمعية الرفق بالحيوان وزارتي البيئة والزراعة وخضوعها لدوريات مستمرة للتأكد مطابقتها للمواصفات

-عدم السماح برخصة لمربي للكلاب الشرسة أو غيرها من الحيوانات في مدن المحافظات أو مدن المراكز

عقوبة اقتناء حيوانات مفترسة

-من يثبت امتلاكه لأي حيوان سام أو مفترس سيواجه العقوبة القانونية اللازمة بعد خضوعه لتحقيقات النيابة العامة.

-تحرير محاضر لمن يقتني حيوانات مفترسة في منزله وإيداع الحيوان في حديقة الحيوانات.

-تكون العقوبة فى حالة المخالفة بالغرامة

- وفى حالة استخدامها فى الترويع والمعاكسة، تكون العقوبة الحبس.

وأكد اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان عدم قانونية تداول أو اقتناء الحيوانات البريّة بدون ترخيص، وخصوصًا المفترسة منها والسامّة، موضحًا أن هناك بعض الجهات والأماكن تكون مرخصّة لهذا الغرض،، كما تُعلم الجهات المعنية في حال حدوث أي حالات نفوق أو ولادة أو ما إلى ذلك.

إجراءات التعامل مع الحيوانات المفترسة عقب مشاهدتها

الأسد: ما يجب عليك فعله هو ألا تدير ظهرك وتلوذ بالفرار بل قف بشموخ وانظر إليه في تحد وحاول أن تشعره بأنك تبادر إلى الهجوم وبذلك تتمكن من إخافته.

الفهد: تماما كما تفعل مع الأسد، لكن لا تنظر في عينيه مباشرة، فذلك يجعله يعتبر الأمر تحديا له، والفهد غالبا لا يبادر بالهجوم لذلك عليه التصرف معه كما تتصرف مع الأسد مثلما ذكر سابقا.

سمك القرش:أسماك القرش عموما تقترب من الإنسان بدافع الفضول أو بسبب أنك قمت بخطأ ما أثار غضبها، وغالبا ما تعلم بوجود سمكة قرش حولك حين يكون الأوان قد فات واقتربت منك كثيرا، لذلك عليك ضربها بكل قوتك على أنفها إن كان ذلك بالإمكان، فهو الجزء الأكثر حساسية في جسمها، فقد ينقذك هذا ويجعلها تسبح بعيدا عنك.

التماسيح:إذا رأيت تمساحًا يسبح وكنت في البر فأنت محظوظ ويكفيك الجري، أما إذا كنتما معا في البحر فأنت في وضع لا تحسد عليه، فقط عليك أن تعلم أن أنف التمساح هي نقطة ضعفه، وإن استطاع أن يمسك بإحدى يديك أو ساقيك فلا تشدهما بعنف حتى لا تكون إصابتك فيها أسوأ.

الثعابين السامة: نقطة ضعف الثعابين رأسها، لذلك إذا هاجمك ثعبان فقم بالتركيز على كيفية إصابة رأسه دون أخذ بقية جسمه في الاعتبار.

وإذا كان لديك فرصة فيمكنك تغيير مسارك والابتعاد عنه، أما في حال لدغه لك فعليك التوجه فورا لأقرب مستشفى لأخذ مضادات تمنع السم من الانتشار في كامل الجسم.

العناكب السامة: يمكنك قتل عنكبوت بكل سهولة لكنك لا تستطيع معرفة ما إذا كان ساما أم لا. وفي حال لدغه لك فما عليك سوى غسل مكان اللدغ بالماء والصابون أو تطهيره ببعض المضادات الطبية.

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