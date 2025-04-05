ديربي جدة، التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

ديربي جدة، يستضيف الأهلي السعودي نظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة) في ديربي جدة، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

تشكيل الاتحاد ضد الأهلي

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد

وسيكون كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، هو الرهان الأول للمدرب الفرنسي لوران بلان خلال مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، في ظل تقديم النجم الفرنسي موسم استثنائي خلال الموسم الحالي.

أرقام بنزيما مع أهلي جدة



وخاض كريم بنزيما مع الاتحاد خلال الموسم الحالي (22) مباراة.

سجل (16) هدفا.

صنع (8) أهداف، لتبلغ إجمالي مساهمات اللاعب مع العميد في الدوري (24) هدف في دوري روشن.



وساهم كريم بنزيما في عبور الاتحاد أيضا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أرقام ايفان توني مع أهلي جدة



على الجانب الآخر، يعد إيفان توني أحد الركائز الأساسية، حيث ظهرت جودة اللاعب مع أهلي جدة.



شارك إيفان توني مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 22 مباراة.

سجل المهاجم الإنجليزي 16 هدفا.

صنع 3 أهداف لتبلغ إجمالي مساهماته مع الراقي في دوري روشن هذا الموسم إلى 19 مساهمة.

ايفان توني،فيتو





موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي، اليوم السبت 5 أبريل 2025 على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد، عبر قناة SSC Sport HD1.

ويحظى ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بمتابعة كبيرة، حيث يتميز عن غيره من المباريات بالإثارة، لما يشهده من قوة وحماس على مدار التاريخ.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، متفوقًا على الهلال، أقرب ملاحقيه، بفارق 4 نقاط.

أما أهلي جدة فيأتي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، خلف القادسية، آخر أضلاع المربع الذهبي.

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