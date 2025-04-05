أشرف صبحي يكشف حقيقة خصخصة الأندية في تعديلات قانون الرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة وجود بند عن خصخصة الأندية الرياضية، ضمن تعديلات قانون الرياضة.

وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة خصخصة الأندية

وأكد أشرف صبحي خلال تصريحات على هامش توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة الإعلاميين، أنه لا يوجد أي بنود تتضمن خصخصة الأندية الرياضية فى تعديلات قانون الرياضة، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تهدف للتشجيع على الاستثمار فى الأندية الرياضية من خلال الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص.

وتابع وزير الشباب والرياضة: “دورنا يرتكز بالأساس على دعم المؤسسات الرياضية وتحقيق العدالة والمساواة بين المؤسسات والأفراد، وتنويع الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والمؤسسات الرياضية دون المساس بالأصول”.

وأضاف أشرف صبحي: “كل ما يثار حاليا حول تعديلات قانون الرياضة يتم دراستها بتأن شديد لتحقيق الصالح العام، لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقييم شامل للمنظومة الرياضية وإجراء التطوير بالتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية، ندعم الأفراد والمؤسسات واحترام كامل للجمعيات العمومية ودورها”.

واختتم أشرف صبحي تصريحاته: “كل خطوة تجاه المؤسسات الرياضية سواء اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية نراعي فيها التوافق الكامل والتنسيق مع المؤسسات الرياضية الدولية وفى المقدمة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية”.

كما أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة الإعلاميين، أنه تحدث مع حسام حسن مدرب منتخب مصر لإعفاء لاعبي الأهلي من معسكر يونيو.

وقال وزير الرياضة: "فخورون بمشاركة النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية وهو ممثل للدولة المصرية ونسانده بقوة وتحدثت مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن للتنسيق مع معسكرات المنتخب بما لا يتعارض مع مشاركة النادي الأهلي فى كأس العالم.

فيما غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في ‏طريقها إلى موريتانيا‎، لخوض مباراة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.

وتستغرق الرحلة من القاهرة إلى موريتانيا ما يقرب من ٧ ساعات‎.

وحرص طارق قنديل على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة ‏وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تحضيراته بالقاهرة اليوم قبل السفر إلى موريتانيا، لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في دوري أبطال إفريقيا.

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