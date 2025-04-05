السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم القاهرة تنشر نماذج البوكليت فى مادة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
ads

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن نشر نماذج البوكليت فى مادة الرياضيات بفرعيها (الجبر والاحتمال - الهندسة المستوية)، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 

وأعلنت تعليم القاهرة عن البدء فى نشر نماذج مادة الرياضيات بفرعيها (الجبر والاحتمال - الهندسة المستوية).

نظام البوكليت لـ الشهادة الإعدادية 2025 

ومع إعلان وزير التعليم بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي سيتم تطبيقه، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية:


1. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

2.تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

3.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.


5. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

 

6. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الشهادة الإعدادية 2025 نظام البوكليت البوكليت تعليم القاهرة

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة، هواتف محمولة كثيرة لم تسدد الضريبة تتحول لقطعة حديد الإثنين المقبل

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا

بعد تعثر آرسنال، كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

تقلبات جوية بدءا من الغد، اعرف التفاصيل

آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب وإيلون ماسك (صور)

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

منوعات

المزيد

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

8 محطات فى حياة أحمد فتحى سرور (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الزواج في شهر شوال وهل هو مكروه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

المزيد
الجريدة الرسمية