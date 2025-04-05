السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

متحف معرة النعمان
متحف معرة النعمان بإدلب

تداولت وسائل إعلام سورية وناشطون صورا لضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب السورية، وقد تم تحطيمه من قبل مجهولين.

 

 

وهذا الهجوم ليس الأول من نوعه منذ بدء الأحداث في سوريا، حيث قطع مسلحون رأس تمثال أبي العلاء المعري في معرة النعمان في العام 2013 وشوهوا قاعدته وأطلقوا الرصاص عليه.

txt

بعد إدلب، الشرع يزور حلب لبحث سبل النهوض بجميع المستويات

كما هاجم جنود النظام السوري السابق ضريح المعري في معرة النعمان، ونهبوا محتوياته أيضا.

واسمه الكامل هو أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري (973 - 1057)، وكان شاعرا وفيلسوفا وأديبا من العصر العباسي، ولد وتوفي في معرة النعمان في الشمال السوري، واشتهر بآرائه وفلسفته المثيرة للجدل في وقته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدلب معرة النعمان ضريح أبي العلاء المعري سوريا

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورًا لعمليات لواء المظليين في سوريا

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة، هواتف محمولة كثيرة لم تسدد الضريبة تتحول لقطعة حديد الإثنين المقبل

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا

بعد تعثر آرسنال، كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب وإيلون ماسك (صور)

تقلبات جوية بدءا من الغد، اعرف التفاصيل

أشرف صبحي يكشف حقيقة خصخصة الأندية في تعديلات قانون الرياضة

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

منوعات

المزيد

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

8 محطات فى حياة أحمد فتحى سرور (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الزواج في شهر شوال وهل هو مكروه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

المزيد
الجريدة الرسمية