مديرية تعليم الإسكندرية تناقش استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم السبت اجتماعا موسعا بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية ومديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية التسع ووكلاء الإدارات، وذلك لمناقشة آليات التنفيذ لما أقره وزير التربية والتعليم فى لقاءه الأخير.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى المحافظة ، واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2024/2025 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وفى بداية حديثه قام الدكتور عربي أبوزيد مدير بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في التعلّم الأساسي هو أحد أذكى القرارات الاستراتيجية التي يمكن أن تتخذها أي دولة، فهو لا يقتصر على تمكين الأفراد، بل يُسهم في تعزيز المجتمعات، ودفع عجلة التقدّم الوطني، وبتضافر الجهود، وتركيز الاهتمام على التعليم الأساسي.

وفى البداية أكد أبو زيد على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين المديرية وبين مدارس المحافظة مشددًا على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

ووجه مدير المديرية الشكر لجميع القيادات التعليمية بالإدارات التعليمية التسع على جهودهم المبذولة في دعم وتطوير العملية التعليمية، والذي يعد إنجازًا لم يتحقق خلال السنين الماضية، مشيدًا بدورهم في تنفيذ سياسات الوزارة وتعزيز جودة التعليم في جميع المحافظات، ومؤكدًا أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تتم بالتنسيق الكامل مع مديري المديريات التعليمية، والقيادات التربوية، وكافة المعنيين بالعملية التعليمية، وذلك لضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية في جميع المحافظات.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، فقد اوضح نظام تعميم "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة مدارس المحافظة، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح، موجهًا بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت"، ومؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.

وقد شدد مدير المديرية، على ضرورة انتهاء المدارس من أعمال دهان الفصول وتشجيرها خلال شهر من الآن، وضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وصيانتها بعد الانتهاء من أعمال الدهان والتشجير، مع وضع خطة زمنية واضحة لإنجاز المطلوب..

وبناء على تعليمات الوزير لتعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس، فقد شدد مدير المديرية على أهمية تشجيع الإدارات التعليمية على الاهتمام بجودة البيئة المدرسية، وذلك من خلال إطلاق مسابقات لأفضل مدرسة وأفضل فصل، مما يسهم في تحفيز الطلاب والمعلمين على تحسين مستوى المدارس والبيئة التعليمية.

كما شدد أبو زيد على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مشددًا على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.

وأشار مدير المديرية فى نهاية لقاءه إلى أهمية تنظيم لقاءات ثابتة مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية وتوزيع الشهادات، حيث ستكون هذه اللقاءات فرصة قيمة لمناقشة المستوى التعليمي لأبنائهم، وسيفتح هذا التعاون المجال لأولياء الأمور للالتقاء بمعلمي المواد الدراسية، مما يعزز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، فضلًا عن أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز البيئة التعليمية وذلك من أجل مصلحة الطلاب.

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