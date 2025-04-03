الجمعة 04 أبريل 2025
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خبير تربوي يكشف 7 فوائد لتطبيق نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية 2025

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية 2025

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، فوائد تطبيق نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية 2025، بعد إقرار تعميمه من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

 

تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية 

وقال الخبير التربوي إنه لا شك أن قرار تطبيق البوكليت علي كل المحافظات من القرارات الجيدة التي تأخرت كثيرا، وله عديد من الفوائد تشمل:

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب في جميع محافظات الجمهورية، بدلا من تغيير نظام الامتحانات لنفس الشهادة من محافظة لأخرى

تقليل فرص الغش من خلال توزيع الأسئلة على أكثر من ورقة مما يصعب تسريبها على عكس تركيز جميع الأسئلة في ورقة واحدة أو ورقتين يسهل تصويرها وتسريبها.

يوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة عن الأسئلة في نفس الورقة.

يتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة.

يتيح للطالب الإجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط.

يمكن من خلاله بسهولة إثبات حالات الغش في الامتحانات من خلال مقارنة إجابات الطلاب في نفس الامتحان.

 يقلل من فرص تشكيك أي طالب في حدوث أي تبديل للبوكليت الخاص به.

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وأضاف أنه في النهاية لا بد من العلم أن البوكليت هو مجرد وسيلة لتقييم الطالب وليس غاية، وأن تقليل الغش يتطلب علاج أسبابه مجتمعة وليس مجرد  وضع حلول جزئية مؤقتة.

 

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