للمرة الثانية، المبعوثة الأمريكية ترتدي قلادة نجمة داوود في زيارتها لبيروت

التقت المبعوثة الأمريكية مورجان أورتاجوس، صباح اليوم السبت، خلال الزيارة التي تؤديها إلى لبنان بالرئيس جوزيف عون.

وخلال لقائها مع عون لوحظ أن مورغان أورتاجوس ترتدي قلادة تحمل نجمة داوود، الرمز اليهودي التقليدي.

وهذه المرة الثانية التي تثير فيها أورتاغوس الجدل بهذا الشعار الديني، بعد أن ارتدت سابقا خاتما يحمل نفس الرمز خلال زيارتها بعبدا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاجوس غادرت قصر بعبدا عفب انتهاء اللقاء مع الرئيس عون دون الإدلاء بتصريح.

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