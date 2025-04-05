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رياضة

الدوري الإسباني، فالنسيا يتقدم على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول (فيديو وصور)

فالنسيا، فيتو
فالنسيا، فيتو

تقدم فريق فالنسيا على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2024 /25.

جاء هدف فالنسيا عن طريق مختار دياخابي في الدقيقة 15.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور أهدر ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 13، كما ألغى الفار هدفا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 21 سجله مختار دياخابي بالخطأ في مرماه.

 

تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: فران جونزاليز.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجير، تشواميني، فيران جارسيا.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، فالفيردي.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 31 نقطة في المركز السادس عشر.


وفاز ريال مدريد في مباراة مثيرة على فالنسيا، في الدور الأول من هذا الموسم من الليجا، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل لقاء آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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