السبت 08 فبراير 2025
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اقتصاد

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

الريال الايرانى
الريال الايرانى

هبط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، السبت حيث سجلت العملة الايرانية إلى 892500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية اليوم السبت مقارنة مع 869500 ريال أمس الجمعة.

الإيرانيون والريال الإيرانى

 

ويبحث الإيرانيون عن ملاذ آمن لمدخراتهم في مواجهة التضخم الرسمي الذي يبلغ نحو 35 بالمئة من خلال شراء الدولار وغيره من العملات الصعبة والذهب والعملات المشفرة، مما يشير إلى مزيد من التحديات للريال الإيراني.

الاقتصاد الايرانى يواجه تحديات 

يذكر أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات كبيرة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، ما أثر بشكل كبير على قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. في السنوات الأخيرة، شهدت إيران تضخمًا مرتفعًا وانخفاضًا في قيمة الريال، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.

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