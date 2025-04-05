بعثة الأهلي تغادر إلى موريتانيا استعدادًا لموقعة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا (صور)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في ‏طريقها إلى موريتانيا‎، لخوض مباراة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.

وتستغرق الرحلة من القاهرة إلى موريتانيا ما يقرب ٧ ساعات‎.

وحرص طارق قنديل على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة ‏وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تحضيراته بالقاهرة اليوم قبل السفر إلى موريتانيا، لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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