العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، اليوم السبت، أن أولويات مشاريعها خلال 2025 هي تطبيق تقنية الجيل الخامس، وأكدت أن إيقاف تطبيق تيك توك في العراق مرهون بقرار برلماني.

العراق تقترب من حظر تطبيق التيك توك وخدمة الواي فاي

وقالت وزيرة الاتصالات العراقية: قدمنا طلبا لحظر تطبيق التيك توك في العراق وننتظر قرار البرلمان

وأضافت الياسري أنه "من أبرز أولوياتنا خلال العام 2025 استكمال الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، وكذلك نشر الكيبل الضوئي وإيصاله إلى أكبر عدد من المستخدمين لتحسين خدمة الانترنت، والتخلي عن خدمة الواي فاي".

وأشارت الياسري إلى أنه تم تقديم طلب رسمي من أجل حظر تطبيق التيك توك، وذلك لورود آلاف المناشدات من أغلب العوائل العراقية المطالبة بإيقاف وحظر التطبيق، لأن فيه ما لا يليق بشعبنا وعوائلنا"، مبينة أنه "ليس نحن فقط أصحاب القرار، حيث قدمنا طلبا، ولكن لم نجد تفاعلا، ونتمنى من البرلمان العراقي اصدار قرار بذلك ونحن سنطبقه".

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