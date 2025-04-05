تأجيل محاكمة عاطل قتل طالبا بسبب كيس قمامة بالإسكندرية

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة عاطل متهم بقتل طالب بكلية التربية الرياضية، وإصابة شقيقه، إلى جلسة دور الانعقاد القادم في شهر مايو لمحاكمته، مع استمرار حبس المتهم، وذلك بسبب الخلاف علي كيس قمامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بوجود إصابة المجني عليه وشقيقه، بعد قيام المتهم بالتعدي عليهم بسلاح أبيض بمنطقة فلمنج دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شاب يدعى «مازن» طالب بكلية تربية رياضية يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح طعنية بالبطن والصدر وجرح رضى بالرأس.

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، وعاطل، بسبب الخلاف على وضع «كيس قمامة» أمام العقار سكنه، تطورت إلى مشاجرة، قام الأهالى بفضها.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه عقب ذلك توجه إلى صالون حلاقة بذات المنطقة لحلاقة شعره والاستعداد للذهاب إلى الجامعة لأداء امتحان إحدى المواد، وعند علم المتهم بمكان تواجد المحنى عليه، وعلى إثر ذلك صعد إلى منزله وأحضر سكينا وتوجه إلى صالون الحلاقة، وباغت المجنى عليه بضربة على رأسه ثم سدد له عدة طعنات نافذة بالصدر والبطن، وعند محاولة شقيق المجنى عليه الدفاع عن شقيقه تعدى المتهم عليه بالسكين حوزته، ما أسفر عن إصابته بقطع بأوتار الذراع، وتم نقله إلي أحد المستشفيات، لإنقاذه إلا أنه توفى قبل محاولات إسعافه.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وضبط بحوزته السكين المستخدم في الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها.

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