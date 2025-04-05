بدء الافتتاح التجريبى لقرية التراث البدوي بشرم الشيخ

افتتحت محافظة جنوب سيناء اليوم السبت الافتتاح التجريبي لقرية التراث البدوي بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ.

بداية الافتتاح التجريبي لقرية التراث البدوي بشرم الشيخ

ويُقام داخل القرية معرض دائم مفتوح للجمهور، من المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات، وذلك يومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً، على أن يُتاح للعارضين المشاركة بسعر رمزي مقابل الخدمات الإدارية داخل القرية.

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن هذا الافتتاح التجريبي يعد خطوة أولى نحو التشغيل الكامل للقرية، على أن يستمر المعرض في استقبال الجمهور أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت، لحين الانتهاء من إجراءات الطرح والتعاقد مع شركة إدارة محترفة لضمان التشغيل المستدام للقرية وفق أفضل المعايير.

ويتم حاليًا التنسيق مع شركات السياحة لوضع المعرض ضمن برامج الزيارات السياحية، ودمجه في الخريطة السياحية للمحافظة، وتنفيذ ترويج للمنتجات علي هامش كافة الفعاليات الدولية والمحلية، لما يتمتع به من موقع فريد في قلب الجبل بمنطقة السفاري، حيث يلتقي التراث بالفن والجمال في أجواء ساحرة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن قرية التراث البدوي تمثل منصة حقيقية لدعم وتمكين الحرفيين من أبناء المحافظة، ونافذة لتسويق منتجاتهم الفريدة، مشددًا على أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على الهوية الثقافية للبدو، ودمجهم في المشروعات التنموية، بما يعزز من فرص العمل ويدعم الاقتصاد المحلي.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات، من بينها مديرية التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، مديرية الثقافة، ومديرية العمل ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وممثلي المبادرات الرئاسية لتمكين مشروعات الشباب، وتتنوع المعروضات ما بين الأشغال اليدوية، والمشغولات الجلدية، والملابس البدوية، والعطور، والمجسمات الخشبية، والأعشاب الطبية، والشنط، وغيرها من المنتجات البدوية الفريدة التي تعكس ثراء التراث السيناوي.

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