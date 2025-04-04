نائب محافظ شمال سيناء يستمع إلى مطالب الأهالي في مدينة رفح الجديدة

قام اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء بزيارة الي مدينة رفح الجديدة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

نائب محافظ شمال سيناء يستمع لمطالب أهالي مدينة رفح الجديدة

واستهل نائب المحافظ الزيارة بأداء صلاة الجمعة مع المواطنين في المسجد الكبير، وعقد مؤتمر جماهيري مع المواطنين للتعرف علي الاحتياجات والمطالب في شتي القطاعات، بجانب المرور علي الخدمات بالمدينة.



بدوره أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه تم طرح مدينة رفح علي المواطنين من أبناء رفح، بما يؤكد دحر الشائعات التي يرددها البعض بأن مدينة رفح تم إنشاؤها لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن موقف مصر ثابت منذ اللحظة الأولى في أنه لا تهجير للفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.