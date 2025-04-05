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خارج الحدود

ترامب: الصين تلقت ضربة قاسية بالرسوم الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا على فرض الرسوم الجمركية إن الصين تلقت ضربة قاسية لا يمكن مقارنتها بما تعرضت له الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "الصين ودول أخرى عاملتنا بشكل سيئ لكن هذا انتهى الآن.. نعيد الوظائف والشركات كما لم يحدث من قبل.. إنها ثورة اقتصادية والأمر لن يكون سهلا لكن النتيجة ستكون تاريخية وسنجعل أمريكا عظيمة من جديد".

 

الصين تطلب من منظمة التجارة العالمية التشاور

 وأمس، طلبت الصين من منظمة التجارة العالمية التشاور بشأن الرسوم المتبادلة مع الولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

 

رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة

 وأعلنت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" أن بكين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وذلك بدءًا من العاشر من أبريل الجاري.

كما قررت وزارة المالية الصينية فرض قيودًا على تصدير بعض المواد المرتبطة بالمعادن النادرة.

وقالت السلطات الصينية إنها ستبدأ تحقيقًا في أنابيب الأشعة السينية الطبية المقطعية المستوردة من الولايات المتحدة والهند، وستوقف واردات منتجات الدواجن من شركتين أمريكيتين.

 

إعلان الرئيس الأمريكي  فرض رسوم جمركية

 وتأتي هذه الخطوة في إطار الرد الصيني المباشر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 34% على السلع الصينية، ضمن أحدث جولات الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

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