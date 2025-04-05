السبت 05 أبريل 2025
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إجازات في انتظار العاملين بالدولة بعد عيد الفطر

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية للموظفين، فيتو

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025 يبحث الكثير من المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، إجازات في انتظار العاملين بالدولة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، إجازات في انتظار العاملين بالدولة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر

إجازات في انتظار العاملين بالدولة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

 

وحول إجازات في انتظار العاملين بالدولة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر، وعن الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري.

وبشأن إجازات في انتظار العاملين بالدولة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر،وتبدأ الإجازات بعد العيد مباشرةً بيوم «شم النسيم»، الذي يوافق يوم الاثنين 6 مايو 2024، ويعد من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر.

وبعد ذلك، تأتي إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024، يليها عدد من العطلات الرسمية المتنوعة.

 

الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

 

الإثنين ٢١ أبريل
عيد شم النسيم


- الجمعة ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)


- الخميس ٠١ مايو

عيد العمال


- الخميس ٠٥ يونيو

وقفة عيد الأضحى المبارك


- الجمعة ٠٦ يونيو - الإثنين ٠٩ يونيو

عيد الأضحى المبارك


- الخميس ٢٦ يونيو

رأس السنة الهجرية


- الإثنين ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو


- الأربعاء ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢


- الخميس ٠٤ سبتمبر

المولد النبوي الشريف


- الإثنين ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

اجازات في انتظار العاملين بالدولة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر،فيتو
اجازات في انتظار العاملين بالدولة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر،فيتو

إجازات شهر أبريل 2025

 

وتصل إجازات شهر أبريل 2025 إلى 11 يوم، بما في ذلك يومي العطلة الأسبوعية “الجمعة، والسبت”، ونستعرضها على النحو التالي:

الأحد 30 مارس 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.
الاثنين 1 أبريل 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.
الاثنين 2 أبريل 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.
الجمعة 4 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
السبت 5 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
الجمعة 11 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
السبت 12 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
الجمعة 18 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
السبت 19 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة شم النسيم.
الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء 1982 وعطلة نهاية الأسبوع.
السبت 26 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

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