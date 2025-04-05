بعد إصابة ثلث المصريين بفقر الدم، خبير يطالب الحكومة بتأجيل قراراتها بشأن الأسعار ويقدم حلولًا للأزمة

كشف الدكتور نادر نور الدين، خبير دولي في الغذاء والحبوب، عن حلول مقترحة قدمها للحكومة المصرية، بعد إعلانها أن 40% من الشعب المصري يعاني من مرض فقر الدم "الأنيميا"، وهذه النسبة تمثل أكثر من ثلث الشعب المصري.

معاناة ثلث الشعب المصري من مرض فقر الدم

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن للحكومة دورًا في معاناة الشعب المصري من أمراض الأنيميا وغيرها مما وصفه بـ "أمراض فقر الدم"، حيث أشارت الحكومة في أحدث تقرير لها أن 43% من الأطفال في مصر يعانون من الأنيميا وأمراض الفقر، ومنها التقزم وإجهاض النساء، مشيرًا إلى أن الأزمة أصبحت تهدد بظهور "جيل مستقبلي ضعيف، قصير العمر وقصير القامة ضعيف الإنتاجية"

وزير الصحة يعلن 40% من المصريين يعانون فقر الدم، فيتو



وقدم نادر نور الدين عدة اقتراحات لحل أزمة انتشار مرض الأنيميا وأمراض الفقر المنتشرة بين المصريين، ومنها تأجيل القرارات التي تمس الفقراء حتى تنصلح صحة المواطنين.

انتشار مرض الأنيما في المجتمع المصري

وقال الدكتور نادر نور الدين عن انتشار مرض الأنيما في المجتمع المصري: "الأنيميا وغيرها من أمراض الفقر ودور الحكومة من أهم أعراض زيادة نسب الفقر والجوع في دول الإصلاح الاقتصادي والذي يتحمل الفقراء دوما تكلفته"

ثلث المصريين يعانون من مرض فقر الدم، فيتو



وأشار الدكتور نادر نور الدين إلى "تصريح رئيس الوزراء الى أن ٤٠٪ من الشعب مصاب بالأنيميا، وأن النسبة في الأطفال ٤٣٪، ومعروف أن أهم أمراض الفقر هى انتشار الأنيميا، والتقزم في الأطفال، وإجهاض النساء، وتراجع نسب الزيادة السكانية، بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات التربية والولادة،، وكلهامحققة في مصر خاصة وان محافظات الصعيد تجاوز نسب الفقر في بعضها نسبة ٦٥٪"

وأوضح الدكتور نادر نور الدين أنه "عادة مايوصى خبراء الأمن الغذائي الحكومات للتعامل مع هذه الأزمة التي تهدد بجيل مستقبلي ضعيف، قصير العمر وقصير القامة ضعيف الإنتاجية مع مستقبل لشعب هرم عجوز من الجيل الذي تربي في العز."

حلول مقترحة لعلاج أزمة فقر الدم لدي المصريين

وعن المطلوب من الحكومة لمعالجة أزمة الأنيميا وخاصة لدى الأطفال في مصر، قال الدكتور نادر نور الدين في مقترحاته:

١- إضافة الحديد إلى رغيف الخبز الذي يعتمد عليه الفقراء لتحسين الهيموجلوبين.

٢- صرف الوجبة المدرسية على جميع مدارس مصر وأن تكون وجبة الإفطار، التي بدونها يفقد الطفل الفقير التركيز والانتباه ويميل إلى النوم أثناء الحصص، وأن تكون غنية في الحديد والبروتين، وليس البسكوت وغيرها من المواد الضعيفة غذائيا والتي لاتفرق عن رغيف الخبز.

أمراض فقر الدم تهدد الأطفال المصريين، فيتو



٣- مضاعفة الدعم الغذائي لمحافظات الفقر، والاهتمام بصرف الأنواع الغنية في البروتين مثل البقول من فول وعدس وفاصوليا جافة ولوبيا جافة، والتحول الي صرف زيت فول الصويا، الذي يحتوى على ٤٠٪ بروتين بدلًا من عباد الشمس الفقير، وكذا العسل الأسود وذلك مع السلع التموينية.

٤- تحضير عبوات خاصة من الأسماك والدواجن تصرف في المنافذ التموينية للمجمعات لحاملي البطاقات التموينية والمستحقين للدعم.

٥- أن نطبق المبدأ الأممى بأن دعم الغذاء هو آخر مايرفع من الدعم.

٦- صرف حصصا من تلك الفيتامينات في المدارس خاصة فيتامين ب وسي والحديد واليود وفيتامين أ.

تأجيل القرارات التي تمس الفقراء

٧- توفير المظلة الاجتماعية للفقراء أثناء الإصلاح الاقتصادي، وليس هناك مايمنع من تأجيل القرارات التي تمس الفقراء حتى تنصلح صحة المواطنين.

٨- الرعاية الصحية للسيدات الحوامل في الريف والعشوائيات والمناطق الشعبية وصرف مايلزم لهم للحفاظ على صحة الام وصحة الجنين.

المصريون يعانون من الأنيميا، فيتو



الجدير بالذكر أن "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" كشف، في تقرير حديث له، عن معاناة نحو ثلث المصريين من مرض "فقر الدم"، الذي يرجع لنقص بعض أنواع الغذاء، وسوء نوعيته، مشيرًا إلى أن 40% من المصريين يعانون من مرض "الأنيميا"، فقر الدم.

وفجر تقرير "مركز الملعومات ودعم اتخاذ القرار" عن معاناة 40% من المصريين من مرض "الأنيما" جدلًا واسعًا بين المصريين، مرجعين ذلك لسوء التغذية بسبب العجز عن توفير الطعام الصحي، مع تراجع الدخول بين المصريين، مع أزمات البطالة وغلاء الأسعار، وضعف القوة الشرائية للجنيه بالإضافة لانتشار الأطعمة غير الصحية، وانتشار مصانع (بئر السلم)، وإغراق الأسواق بأكياس المقرمشات والإندومي، وارتفاع أسعار الغذاء الصحي كاللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها.



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