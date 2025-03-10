عميد القومي للتغذية: برنامج تعزيز القيمة الغذائية للخبز المدعم خطوة لمكافحة فقر الدم

قالت الدكتورة سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، أن فقر الدم يُعد من أبرز التحديات الصحية التي تواجه المجتمع، مشيرة إلى الأرقام المقلقة بشأن انتشار المرض في مصر.

وأكدت أن الحكومة تسعى، وفقًا لرؤية مصر 2023، لتعزيز الوقاية من الأنيميا، خاصة في ظل كون الخبز المدعم من أكثر السلع استهلاكًا بين المواطنين.

جاء ذلك في إطار احتفالية إطلاق "البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الأساسية"، الذي نظمته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، المعهد القومي للتغذية، ووزارة الصحة والسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين.

دراسات وأبحاث معمقة

أكدت سحر خيري أن المعهد القومي للتغذية قد أجرى دراسات معمقة حول تأثير نقص الفيتامينات والحديد على الصحة العامة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية الفيتامينات في تعزيز صحة الدم.

آليات تنفيذ البرنامج

ويستهدف البرنامج إضافة المغذيات الأساسية مثل الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات إلى رغيف الخبز المدعم، بهدف مكافحة سوء التغذية وتحسين الصحة العامة، خصوصًا بين الفئات الأكثر احتياجًا.

وسيتم تطبيق البرنامج في 13 محافظة تسجل أعلى معدلات إصابة بالأنيميا، مع تدريب 600 عامل في المطاحن لضمان تنفيذ المعايير الصحية المطلوبة.

إحصائيات مقلقة عن الأنيميا في مصر

وتظهر الإحصائيات زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالأنيميا بين الفئات المختلفة، حيث بلغت النسب:

33.6% بين الفتيات من 9 إلى 19 عامًا.

43% بين الأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

37% بين السيدات في سن الإنجاب (19 - 49 عامًا).

انعكاسات البرنامج على الصحة العامة

يُعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة في مصر، حيث يسهم في تقليل معدلات الأنيميا التي تؤثر بشكل كبير على النمو البدني والعقلي للأطفال، وتؤدي أيضًا إلى انخفاض كفاءة العمل والإنتاجية بين البالغين.

ويؤكد هذا التعاون بين وزارة التموين وبرنامج الأغذية العالمي التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجال القضاء على الجوع وتحسين التغذية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

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