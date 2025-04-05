السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري في الإسكندرية

حملات
حملات

 أعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، بتشكيل لجنة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم  تكثيف حملات التفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

قمة جديدة الليلة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للطائرة

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورًا لعمليات لواء المظليين في سوريا

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذًا لقرار محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد.

وتعمل اللجنة المُشكَّلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية، ومنها مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، لضمان استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل دوري ودائم.
 

 

وفي هذا السياق، شُنَّت حملة مكبرة في نطاق حي شرق، استهدفت سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، وأسفرت عن تحرير 31 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والمهنية، كما تم توجيه إنذارات لعدم الترخيص، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 45 ألف جنيه.

وفي حي العجمي، استهدفت حملة مكبرة شارعي فضة والقويري، وأسفرت عن تحرير 36 محضرًا لمخالفات مماثلة، بالإضافة إلى غلق 4 محال تجارية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلكين، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن مديرية التموين حي شرق

مواد متعلقة

قمة جديدة الليلة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للطائرة

غزة العزة.. والمؤامرات العربية!

كرة السلة، الاتحاد السكندري يلتقي بطل المغرب بدوري أبطال أفريقيا الليلة

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

النيابة الإدارية تُحيل مدرس وزوجته للمحاكمة التأديبية في قضية تحرش بأسيوط

منوعات

المزيد

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

ما المراد بالأيام البيض وما أصل تسميتها بذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية