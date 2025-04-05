حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، بتشكيل لجنة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكثيف حملات التفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذًا لقرار محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد.

وتعمل اللجنة المُشكَّلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية، ومنها مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، لضمان استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل دوري ودائم.



وفي هذا السياق، شُنَّت حملة مكبرة في نطاق حي شرق، استهدفت سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، وأسفرت عن تحرير 31 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والمهنية، كما تم توجيه إنذارات لعدم الترخيص، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 45 ألف جنيه.

وفي حي العجمي، استهدفت حملة مكبرة شارعي فضة والقويري، وأسفرت عن تحرير 36 محضرًا لمخالفات مماثلة، بالإضافة إلى غلق 4 محال تجارية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلكين، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة

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