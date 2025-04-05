السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورًا لعمليات لواء المظليين في سوريا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صورا  للعمليات العدوانية التي قام بها لواء المظليين في سوريا خلال الأسبوع الفائت.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكاذيبه قائلًا: "يواصل لواء المظليين بقيادة الفرقة 210 نشاطه «الدفاعي» في سوريا لإزالة التهديدات الموجهة إلى دولة إسرائيل وخاصة إلى سكان مرتفعات الجولان. هذا الأسبوع، نفذت القوات غارة مُحددة على موقع عسكري سوري كان يستخدم سابقا مقرا لوحدة تابعة للنظام السوري السابق، عثرت القوات في الموقع على دبابات وناقلات جند مدرعة ومدفعية معطلة عن الخدمة، كانت تستخدمها قوات النظام السوري السابق، وقامت بتفكيكها. كما عثرت القوات على أسلحة إضافية وصادرتها، بما في ذلك قذائف الهاون وعشرات الصواريخ".

وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، توغلت إسرائيل عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية وصولا إلى جبل الشيخ المطل على دمشق، متجاوزة المنطقة العازلة، واستولت أيضا على أراض جنوب غربي سوريا.

كما شنت إسرائيل ضربات بالجملة على مناطق متفرقة من سوريا، ودمرت تقريبا معظم قدرات جيشها.

والخميس الماضي ذكر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى داخل سوريا و"سيتحرك ضد التهديدات" - على حد زعمه. 

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