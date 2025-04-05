قمة جديدة الليلة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للطائرة

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم السبت أمام نظيره فريق الزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر رجال للموسم الحالي 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0) في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حساب فريق بتروجت بنفس النتيجة.

وتذاع مباراة نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت.

وتسبق المباراة النهائية، مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الاتحاد السكندري وبتروجيت، والمقرر إقامتها في الخامسة مساءً على نفس الصالة.

وتعد هذه المباراة ختامًا للموسم المحلي، قبل أن ينطلق الأهلي والزمالك في مهمة قارية جديدة، حيث يشاركان في بطولة إفريقيا للأندية، المقرر إقامتها في مدينة مصراتة الليبية خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل الجاري.

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