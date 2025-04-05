أزهرالشرقية يعقد المقابلات لرؤساء اللجان للعام الدراسي 2024 - 2025

عقدت المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية اليوم لجنة الاختيار والمقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمساعدين الثقافيين المرشحين لقيادة لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي بأزهر الشرقية ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

تشكيل اللجنة لاختيار رؤساء اللجان بالثانوية

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن أزهر الشرقية إن اللجنة المُشرِفة على المقابلات ترأسها الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالشرقية رئيسًا، وعضوية الدكتور عبدالله حسين الوكيل الثقافي والدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، والدكتور السيد نبوي مدير التعليم الثانوي، وبالإضافة إلى عضو الشؤون القانونية، ومدير إدارة التنسيق بالمنطقة.

الدكتور السيد الجنيدى

وأكد الدكتورالسيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية بأنه يتم اختيار رؤساء ومساعدي اللجان بالشهادة الثانوية الازهرية وفق ضوابط ومعايير منظمة من أهمها كفاءة الكوادر البشرية، وأن يتوفر في رئيس اللجنة عدة سمات تعينه على القيادة المثلى للجنة على الوجه الأكمل، والقدرة على توفير الانضباط والهدوء داخل اللجان ليتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر.

الدكتور عبدالله حسين

وأوضح الدكتورعبد الله حسين، مدير عام الإدارة العامة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أن هذة المقابلة تعكس مدى إلمام المرشحين بحقوق وواجبات المعلم والطالب، بجانب قدرة المرشحين على تنفيذ كافة ضوابط وتعليمات الامتحانات على الوجه الصحيح.

المقابلات الشخصية تشهد هدوءا

وأضاف الدكتورالسيد نبوي،مدير التعليم الثانوي، أن المنطقة الأزهرية تولي كل الاهتمام باختيار أفضل المرشحين من ذوي الخبرة والكفاءات العالية كي تسير لجان الامتحانات سيرًا حسنًا دون شكاوى أو مخالفات مؤكدًا أن المقابلات الشخصية قد شهدت هدوءًا وتنظيمًا غير مسبوق بالديوان العام.

مدير إدارة الامتحانات

وقال الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات ان تلك المقابلات تأتي في ضوء توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات للتأكد من قدرة المرشحين على ضبط اللجان واتاحة الفرصة لجميع الطلاب من تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، موضحا أنه تمكين جميع المرشحين ممن تقدموا بطلب إلكترونى أو يدوى.

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