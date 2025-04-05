السبت 05 أبريل 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف جديد صفقة زيزو

زيزو
زيزو

 قال مصدر داخل الأهلي إن صفقة ضم أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك حسمت بالفعل بعد الاتفاق مع اللاعب ووالده على كافة التفاصيل التعاقدية للانضمام إلى النادي الأهلي بداية من يونيو القادم. 

أضاف: زيزو سوف يحصل على ما يقترب من ٦٠ مليون جنيه سنويا مقسمة مابين راتب سنوي من الأهلي يصل إلى ٢٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى عقد إعلاني تصل قيمته ١٥ مليون جنيه بجانب توفير ٢٠ مليون جنيه من محبي النادي في الخارج. 

وأوضح أن إعلان صفقة زيزو مسألة وقت فقط حيث تم إنهاء كافة الأمور التفاوضية. 

كما اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تحضيراته بالقاهرة اليوم قبل السفر إلى موريتانيا، لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في دوري أبطال إفريقيا. 

 من جانبه حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة موريتانيا على التواصل مع سفارة مصر في موريتانيا من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق الكرة في رحلة موريتانيا التي تنطلق عصر اليوم، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني. 

وتطير بعثة الأهلي إلى موريتانيا عصر اليوم السبت استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي  مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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