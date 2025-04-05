السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام مدربي الأهلي والاتحاد قبل مواجهة الليلة في ديربي جدة

ماتياس يايسلة،فيتو
ماتياس يايسلة،فيتو

 ديربي جدة، يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة) في ديربي جدة، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025. 

ويقود أهلي جدة الألماني ماتياس يايسله، بينما يقود اتحاد جدة الفرنسي المخضرم لوران بلان.

 

أرقام ماتياس يايسله ولوران بلان 

مدرب الأهلي  ماتياس يايسله 

عدد المباريات مع الفريق - 37 مباراة

فاز  - 24
تعادل - 4
خساره - 9
الأهداف المسجلة له - 76 هدفا

 الأهداف المسجله عليه -  40 هدفا
 معدل النقاط - 2.05 نقطة

مدرب الإتحاد  لوران بلان
 عدد المباريات مع الفريق - 29 مباراة
فوز - 23
تعادل - 4
خساره - 2
الأهداف المسجلة له - 72 هدفا
الأهداف المسجله عليه -  29 هدفا
 معدل النقاط - 2.52 نقطة

 

وجاء التشكيل المتوقع لديربي جدة  كالتالي.. 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - عبد الله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي - جابري فيجا - زياد الجهني.

خط الهجوم: رياض محرز - جالينو - إيفان توني.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام أهلي جدة 

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

الدفاع: سعد الموسى - دانيلو بيريرا  - حسن كادش - مهند الشنقيطي.

الوسط: نجولو كانتي - فابينهو - حسام عوار.

الهجوم: عبد الرحمن العبود - موسى ديابي - كريم بنزيما.
 

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي

 وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي، اليوم السبت 5 أبريل 2025 على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً  بتوقيت السعودية. 



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي

 تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد، عبر قناة SSC Sport HD1.

ويحظى ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بمتابعة كبيرة، حيث يتميز عن غيره من المباريات بالإثارة، لما يشهده من قوة وحماس على مدار التاريخ.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، متفوقًا على الهلال، أقرب ملاحقيه، بفارق 4 نقاط.

أما أهلي جدة فيأتي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة،  خلف القادسية، آخر أضلاع المربع الذهبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديربي جدة دوري روشن السعودي رياض محرز كريم بنزيما ماتياس يايسله مدرب الاتحاد مدرب الاهلي ميريح ديميرال يايسله لوران بلان

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة كلاسيكو الدوري القطري بين الريان والسد

تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي قبل ديربي جدة الليلة بالدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

عرض إماراتي يهدد تجديد ربيعة للأهلي

فينسيوس يتغزل في كريستيانو رونالدو بعد ثنائية النصر السعودي

حقيقة توقيع عقوبة على ربيعة وعاشور بعد مشادة مباراة الهلال السوداني (فيديو)

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يهاجم إدارة الأهلي بسبب مباراة القمة (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

النيابة الإدارية تُحيل مدرس وزوجته للمحاكمة التأديبية في قضية تحرش بأسيوط

منوعات

المزيد

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

ما المراد بالأيام البيض وما أصل تسميتها بذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية