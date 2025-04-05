رئيس رابطة الليجا: تسجيل أولمو وباو فيكتور مبني على التلاعب

أدلى خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، برأيه حول قرار المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بالموافقة على قيد داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة هذا الموسم.



وكتب تيباس، على حسابه بشبكة "إكس" : "بعد عدة ساعات من التحليل الهادئ لقرار المجلس الأعلى للرياضة، أرغب في التعبير عن عدم اتفاقي التام مع المعيار الذي تم اعتماده في قضية تراخيص نادي برشلونة".

وأضاف: "أرى أن قرار إلغاء اتفاق لجنة المتابعة هو قرار مبالغ فيه من الناحية القانونية ومفرط في الشكليات.. وأقول هذا بصفتي رجل قانون".



وتابع: "رابطة الليجا رفضت التأشيرة المسبقة وفقا للإجراءات المتبعة منذ عدة مواسم والمعترف بها رسميًا من قبل المجلس الأعلى للرياضة نفسه".

واستكمل: "هذا القرار تم اتخاذه من قبل الجهة المختصة، وهي إدارة المسابقات.. وهو قرار لم يعترض عليه أحد ولا يزال، في رأيي، ساريًا وصحيحًا من الناحية القانونية".

وواصل: "مع ذلك، قرر المجلس الأعلى للرياضة إلغاء اتفاق لاحق للجنة المتابعة التي لم تقم سوى بتوثيق الحقيقة السابقة حول تسجيل لاعبي برشلونة، كما لو كانت هي الجهة التي اتخذت القرار الأصلي".



وأردف: "هذا ليس فقط غير صحيح، بل هو تلاعب حرفي بعبارة (يُقر بعدم منح) لتحويلها إلى أساس لإعلان بطلان القرار بسبب (عدم الاختصاص الواضح)".

وشدد رئيس رابطة الليجا: "نحن أمام حالة واضحة من الشكليات المفرطة حيث يتم تجاهل الجوهر، وهو أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل وفقًا للقانون من قبل إدارة المسابقات، ويتم تضخيم صيغة كتابية لتبرير تدخل يبدو، بكل صراحة، ذا طابع سياسي أكثر من كونه قانونيًا".

وواصل: "هذا لا يتعلق بقرار محدد فقط، بل يتعلق بضرورة الدفاع عن اتساق النظام، واحترام الإجراءات الفنية، وضمان الأمن القانوني".

وأكمل: "إذا كان يمكن لأي إجراء آلي، قانوني، ولم يتم الطعن فيه، أن يصبح محل شك فقط بسبب صيغة تقرير لاحق، فإننا بذلك ندخل في منطقة شديدة الخطورة".

وأردف: "من جانبنا في رابطة الليجا، سنواصل الدفاع عن صلاحياتنا وإجراءاتنا، ليس بدافع الكبرياء المؤسسي، بل من منطلق المسؤولية تجاه الرياضة الاحترافية الإسبانية".

واختتم: "أرفق لكم رسمًا توضيحيًا يشرح كيف تعمل آلية رفض التأشيرة المسبقة".

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