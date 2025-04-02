رسميا، رابطة الليجا تعلن عدم صحة تسجيل برشلونة داني أولمو وباو فيكتور

أصدرت رابطة الليجا، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، ألغت فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لنادي برشلونة بتسجيل لاعبيه، باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق بالنصف الثاني من الموسم الحالي.

وجاء ذلك بعد أكدت الرابطة عدم دقة البيانات الخاصة ببيع برشلونة لمقاعد كبار الزوار في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

بيان رابطة الليجا بعدم صحة تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة

وقالت الرابطة في البيان: "كما تم الإعلان عنه، فإننا استلمنا الوثائق المتعلقة بهذه العملية المالية (بيع مقاعد كبار الزوار) في 3 يناير 2025.. وقد قُدم شهادة صادرة عن المدقق الجديد لبرشلونة، الذي تم تعيينه في 31 ديسمبر 2024، تؤكد أن هذه العملية تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد في حساب الأرباح والخسائر للنادي لهذا الموسم، وفقًا لما أكده النادي نفسه للرابطة".

وأضافت: "كانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية للموافقة على هذا التسجيل المحاسبي، حيث لم يكن ذلك ممكنًا بدون هذه الشهادات، وبناءً على ذلك، زادت رابطة الليجا الحد الأقصى لتكلفة الفريق الرياضي للنادي بقيمة هذه العملية في 3 يناير 2025، مما منح برشلونة القدرة على تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور".

وتابعت: "في 14 فبراير، وبناءً على المعلومات التي جمعتها الرابطة بشأن هذه العملية، ووفقًا للمادة 64.4 من قانون الرياضة، رأت أنه من الضروري والعاجل طلب تقرير مراقبة خاص من "المجلس الأعلى للرياضة" يُعده المدققون الذين يحددهم هذا الكيان المستقل، وأرفقت مع هذا الطلب جميع المعلومات التي جمعتها الرابطة".

وواصلت: "نظرًا لأهمية الطلب وعدم تلقي رد من المجلس الأعلى للرياضة، كررت الرابطة في 17 مارس 2025 طلبها لإعداد تقرير المراقبة المذكور. وفي 26 مارس، تلقت الرابطة ردًا من المجلس الأعلى للرياضة يفيد بأن إعداد هذا التقرير هو إجراء اختياري بالنسبة له، دون تقديم مزيد من التوضيحات، مما يعني ضمنيًا رفض إعداد تقرير المراقبة الخاص".

واستمرت: "لاحقًا، قدم نادي برشلونة، ضمن الإطار الزمني الذي تحدده لوائح الرابطة، بياناته المالية المرحلية للنصف الأول من موسم 2024-2025، مرفقة بتقرير مراجعة محدودة صادر عن شركة "Crowe Auditores España, S.L.P"، وهي شركة تدقيق مختلفة عن تلك التي أصدرت الشهادة المذكورة في النقطة 1 من هذا البيان بشأن العملية المالية".

وأكملت: "هذا يعني أن برشلونة استعان بثلاثة مدققين ماليين مختلفين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة: وهي شركة "Grant Thornton, S.L.P" حتى 31 ديسمبر 2024، ثم مدقق آخر تم تعيينه في 31 ديسمبر واستمر حتى 3 يناير، وأخيرًا شركة "Crowe Auditores España, S.L.P".

وأشارت: "في هذه البيانات المالية المرحلية، لم يتم تسجيل أي مبلغ في حساب الأرباح والخسائر متعلق بهذه العملية المالية، على عكس ما تم التصديق عليه سابقًا من قبل النادي والمدقق المالي في وقت تنفيذ العملية، كما هو موضح في النقطة 1".

وأردفت: "بناءً على هذه البيانات المالية المرحلية، فإن نادي برشلونة، بعد هذه العملية المالية، لم يكن لديه في 31 ديسمبر 2024، أو في 3 يناير 2025، أو حتى اليوم، أي رصيد أو قدرة تسجيل، وهو ما يُعرف علنًا باسم "اللعب المالي النظيف"، لتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور".

واستطردت: "أبلغت رابطة الليجا النادي بتخفيض حد تكلفة فريقه الرياضي بقيمة هذه العملية المالية، وفقًا للبيانات المالية المرحلية المقدمة".

واسترسلت: "كذلك، أبلغت الرابطة المجلس الأعلى للرياضة في 27 مارس 2025 بالنتائج المتعلقة بـ"اللعب المالي النظيف" المستمدة من هذه البيانات المالية، وخاصة التخفيض الذي تم إبلاغ النادي به نتيجة لهذه المعطيات، بالإضافة إلى جميع الظروف السابقة، مرفقة بهذه الإحاطة البيانات المالية المرحلية للنادي".

واختتمت: "في ظل هذه التطورات، أعلنت الرابطة أنها ستقدم شكوى ضد المدقق المالي الذي عينه برشلونة في 31 ديسمبر 2024، والذي صادق على تسجيل هذه العملية المالية في حساب الأرباح والخسائر للنادي، أمام (معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات)".

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