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رياضة

حكيمي يتصدر قائمة باريس سان جيرمان لمباراة التتويج بالدوري الفرنسي

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة أنجيه، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 28 بالدوري الفرنسي.

استمر غياب الكوري الجنوبي لي كانج إن بسبب الإصابة، بينما عاد للقائمة الثنائي خفيتشا كفاراتسخيليا وإبراهيم مباي، بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة أمام دانكيرك، في دور قبل نهائي كأس فرنسا.

قائمة باريس سان جيرمان

وتشمل قائمة فريق باريس سان  للمباراة كل من:
"دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، سافونوف، بيرالدو، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز".

يذكر أن بي إس جي يحتاج لنقطة واحدة أمام أنجيه لحسم تتويجه بلقب الدوري هذا الموسم قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويتطلع العملاق الباريسي للقبه الرابع على التوالي والثاني هذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي، وتعزيز تربعه على عرش الأكثر تتويجا بالليج وان برصيد 13 مرة. 

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، ويتفوق العملاق الباريسي بفارق 21 نقطة عن أقرب منافسيه موناكو، صاحب المركز الثاني.

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