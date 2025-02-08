السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف حكيمي أغلى ظهير أيمن في العالم بعد تجديده لباريس سان جيرمان

أشرف حكيمي،فيتو
أشرف حكيمي،فيتو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن الراتب الذي سيتقاضاه الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي أعلن أمس الجمعة تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي و6 لاعبين، بينهم أشرف حكيمي حتى 2029.

عقد النجم المغربي كان ينتهي عام 2026، علمًا أنه انضمّ إلى باريس سان جيرمان عام 2020 من إنتر ميلان، بعدما تخرّج من أكاديمية ريال مدريد.

الصحيفة أشارت إلى أن الاتفاق بين اللاعب وباريس سان جيرمان أُنجز قبل أشهر، مضيفة أن ريال مدريد تحقق من إمكانية استعادة حكيمي، بعدما أُصيب داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي، أنهى موسمه.

وذكرت أن النادي الأبيض أُبلغ آنذاك بأن الأمر غير ممكن، إذ ثمة اتفاق تام بين النادي واللاعب على تمديد عقده.

واكدت "موندو ديبورتيفو"  أن الظهير الدولي المغربي كان يتقاضى نحو 10 ملايين يورو في الموسم بعد احتساب الضرائب، مشيرة إلى أن راتبه ارتفع الآن إلى 14 مليونًا، ممّا يجعله "الظهير الأيمن الأعلى أجرًا في العالم".

واتمت الصحيفة مقالها بأن  حكيمي (26 عامًا) بات أحد قادة باريس سان جيرمان، ولاعبًا أساسيًا بالنسبة إلى لويس إنريكي، واعتبرت أن اللاعب يشكّل "مرجعًا في العالم العربي بأكمله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف حكيمي الإسباني لويس إنريكي الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي المغربي أشرف حكيمي باريس سان جيرمان موندو ديبورتيفو

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يعلن موعد غلق باب القيد الشتوي

غلق سقف ملعب سانتياجو برنابيو استعدادا لديربي ريال مدريد وأتليتكو (فيديو)

موعد مباراة قمة الدوري السعودي بين النصر وأهلي جدة

موقف طارق حامد، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال وضمك بالدوري السعودي

كولو مواني يحقق رقما قياسيا مع يوفنتوس

إدارة الهلال تحسم مصير سالم الدوسري مع الفريق

رقم سلبي لمانشستر يونايتد رغم الفوز على ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير 2025، أبرزها ديربي ريال مدريد وأتليتكو
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3430 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 فبراير

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

بشرى للقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعا غدا الأحد

اتحاد الكرة يعلن موعد غلق باب القيد الشتوي

منوعات

المزيد

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق

أسعار النحاس اليوم السبت بالأسواق

سعر السكر اليوم،بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم،استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية