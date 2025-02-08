أشرف حكيمي أغلى ظهير أيمن في العالم بعد تجديده لباريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن الراتب الذي سيتقاضاه الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي أعلن أمس الجمعة تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي و6 لاعبين، بينهم أشرف حكيمي حتى 2029.

عقد النجم المغربي كان ينتهي عام 2026، علمًا أنه انضمّ إلى باريس سان جيرمان عام 2020 من إنتر ميلان، بعدما تخرّج من أكاديمية ريال مدريد.

الصحيفة أشارت إلى أن الاتفاق بين اللاعب وباريس سان جيرمان أُنجز قبل أشهر، مضيفة أن ريال مدريد تحقق من إمكانية استعادة حكيمي، بعدما أُصيب داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي، أنهى موسمه.

وذكرت أن النادي الأبيض أُبلغ آنذاك بأن الأمر غير ممكن، إذ ثمة اتفاق تام بين النادي واللاعب على تمديد عقده.

واكدت "موندو ديبورتيفو" أن الظهير الدولي المغربي كان يتقاضى نحو 10 ملايين يورو في الموسم بعد احتساب الضرائب، مشيرة إلى أن راتبه ارتفع الآن إلى 14 مليونًا، ممّا يجعله "الظهير الأيمن الأعلى أجرًا في العالم".

واتمت الصحيفة مقالها بأن حكيمي (26 عامًا) بات أحد قادة باريس سان جيرمان، ولاعبًا أساسيًا بالنسبة إلى لويس إنريكي، واعتبرت أن اللاعب يشكّل "مرجعًا في العالم العربي بأكمله".

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