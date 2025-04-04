الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

باريس سان جيرمان يودع أبطال أوروبا لليد بمشاركة يحيى خالد

يحيي خالد،فيتو
يحيي خالد،فيتو

كرة اليد، ودع باريس سان جيرمان الفرنسي، منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، على يد منافسه سيجيد المجري، بعد خسارة مباراة الإياب بالملحق الفاصل بنتيجة 25-35 مساء الخميس.


وفاز الفريق الفرنسي في لقاء الذهاب بنتيجة 31-30، قبل أن يودع البطولة الأوروبية، بفارق الأهداف.

وشهد اللقاء، مشاركة اللاعب المصري يحيى خالد مع فريقه باريس سان جيرمان.


وسجل يحيى خالد 3 أهداف من 8 رميات خلال المباراة، ولم يستطع قيادة فريقه للعبور إلى ربع النهائي.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

وتأهل الفريق المجري لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

يشار إلى أن المصري محمد علي حارس سبورتنج لشبونة، يشارك في دوري الأبطال، ووصل مع فريقه إلى ربع النهائي، حيث يواجه نانت الفرنسي.

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