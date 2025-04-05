السبت 05 أبريل 2025
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رياضة

مسيرة خيالية، أرقام توماس مولر بعد قرار رحيله عن بايرن ميونخ

توماس مولر
توماس مولر

 أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، نهاية حقبة أسطورة فريق كرة القدم، توماس مولر، بالاتفاق على رحيله نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وقال النادي البافاري في بيان عبر موقعه الرسمي: "قرر بايرن ميونخ وتوماس مولر، البالغ من العمر 35 عامًا، معًا وضع حدٍّ لمسيرتهما الفريدة التي امتدت 25 عامًا وشهدت حصد 33 لقبًا ".

 

أرقام توماس مولر مع بايرن ميونخ 

 وبدأ توماس مولر مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونخ في 15 أغسطس 2008 بالتعادل 2-2 ضد هامبورج، ومنذ ذلك الحين، فاز بـ 12 لقبًا في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا ست مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الألماني ثماني مرات.

 

وفي سبتمبر الماضي، تجاوز  مولر أسطورة حراسة مرمى بايرن ميونخ سيب ماير ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع البافاري، حيث شارك في 743 مباراة رسمية، سجل فيها 247 هدفًا و273 تمريرة حاسمة، وسجل 45 هدفًا في 131 مباراة مع المنتخب الألماني بين عامي 2010 و2024، وتوج بكأس العالم 2014 في البرازيل.

 

و فاز مولر بالحذاء الذهبي كأفضل هداف مشترك في أول مشاركة له في كأس العالم عام 2010 وشارك أيضًا في البطولتين في عامي 2018 و2022 بالإضافة إلى بطولة أوروبا في أعوام 2012 و2016 و2021 و2024.

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بايرن ميونخ الالماني توماس مولر مولر نادي بايرن ميونخ الالماني

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