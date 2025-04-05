المطران عطا الله حنا: من كانت بوصلته القدس نادى بوقف النزيف الفلسطيني

دعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والتي وصفها بأنها بلغت مرحلة غير مسبوقة من العنف والوحشية، وسط صمت دولي مريب وتخاذل عالمي عن نصرة الضحايا المدنيين.

وأكد المطران حنا، في بيان شديد اللهجة، أن القتل والتدمير والتجويع والتنكيل واستهداف الأطفال والنساء في غزة لم تعد مجرد مشاهد حرب، بل جرائم ضد الإنسانية تكشف زيف الشعارات الغربية عن حقوق الإنسان والعدالة. وأضاف: "أين هو العالم المتحضر الذي يتغنى بحقوق الإنسان من كل هذا؟ وهل دماء الفلسطينيين رخيصة إلى هذا الحد؟".

حرب إبادة

ووجّه المطران نداءً لكل من يؤمن بقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، قائلًا: "لا يوجد في مفهومنا إنسان من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة العاشرة، بل كل البشر يستحقون الحياة وكرامة العيش. ما يحدث في غزة ليس فقط حرب إبادة، بل فضح لوجوه قبيحة في هذا العالم تتغنى بالديمقراطية وتصمت أمام الإجرام".

وانتقد المطران بشدة مواقف الدول والحكومات التي شاركت أو صمتت أو تواطأت بالصمت، معتبرًا أنها شريكة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف: "لقد فشل حكام هذا العالم في هذا الامتحان الأخلاقي. الصمت في هذه اللحظة تواطؤ، والتخاذل مشاركة في الجريمة".

ورغم الألم والإحباط الذي يعيشه الفلسطينيون، شدد المطران حنا على أن اليأس لن يكون خيارًا، مؤكدًا التمسك بالصوت الحر والمطالبة الدائمة بوقف الحرب وتحقيق العدالة. وقال: "لن نغرق في ثقافة اليأس مهما اشتدت الأوجاع. سنبقى ننادي بوقف الإبادة والدفاع عن شعبنا المظلوم".

وفي رسالة إلى من يتحدثون عن السلام، قال المطران: "لن يتحقق السلام عبر القتل واستهداف المدنيين، فهذه السياسة هي صب للزيت على نار مشتعلة أصلًا".

وختم المطران عطا الله حنا تصريحه بالتأكيد على أن المسيحيين الفلسطينيين ليسوا أقلية ولا غرباء في أوطانهم، بل هم شركاء في معاناة الشعب، وحملة لقضيته. وقال: "القدس كانت وستبقى قبلتنا الروحية والوطنية. ومن كانت بوصلته القدس لا يمكنه إلا أن يطالب بوقف هذه الحرب الظالمة وهذا النزيف المستمر في غزة وفلسطين بأكملها".

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