الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

بايرن ميونخ يضع شرطا لتجديد عقد توماس مولر

مولر
مولر

ذكر تقرير إعلامي، أن لاعب بايرن ميونخ، توماس مولر، قد يحصل على عقد جديد لمدة موسم واحد إذا قرر الاستمرار في مسيرته.

انضم مولر 35 عامًا لبايرن وعمره 10 أعوام، وفاز بألقاب لا تحصى مع الفريق، كان أبرزها الفوز بالثلاثية الدوري الألماني والكأس ودوري الأبطال مرتين في عامي 2013 و2020.

شرط بايرن لتجديد عقد مولر

وذكرت شبكة سكاي التليفزيونية، أن بايرن ميونخ لم يتقدم بعرض رسمي لمولر حتى الآن، وأنه يجب على اللاعب أن يحسم مستقبله.

وكان مولر قال مطلع هذا الأسبوع إنه لم يحدد أي شيء بعد.

ويعتقد أنه يتعين على مولر الفائز بكأس العالم 2014 التنازل عن جزء كبير من راتبه في العقد الجديد.

ويتوقع أيضًا أن يقوم الحارس الأساسي مانويل نوير 38 عامًا، والحارس البديل سفين أولريش 36 عامًا، بتجديد عقديهما لمدة عام حتى 2026.

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الدوري الألماني بايرن ميونخ توماس مولر لدوري الألماني

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