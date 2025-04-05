السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة عصابة سرقة الشقق السكنية في الزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنح الزيتون تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى منطقة الزيتون إلى جلسة 8 أبريل الجاري.

وقال المتهمون إنهم يختارون الشقق الخالية من السكان والتي يتأخر أصحابها خارج المنزل مشيرين إلى أنهم وزعوا الأدوار علي بعضهم البعض فأحدهم يراقب المكان قبل تنفيذ الجريمة بيومين، والآخر يفتح الباب والثالث يدخل الشقة ويسرق محتوياتها.

وأضاف المتهمون أنهم يبيعون المضبوطات لدى جواهرجي يعلم أن بضاعتهم مسروقة وقد اشترط عليهم أخذ المشغولات الذهبية بأقل من نصف ثمنها الحقيقي.


سرقة الشقق السكنية في الزيتون

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بالقليوبية).


 تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح الزيتون منطقة الزيتون مديرية أمن القاهرة

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