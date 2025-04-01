موعد محاكمة عصابة سرقة الشقق في الزيتون

حددت نيابة الزيتون 5 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى منطقة الزيتون.



وقال المتهمون إنهم يختارون الشقق الخالية من السكان والتي يتأخر أصحابها خارج المنزل مشيرين إلى أنهم وزعوا الأدوار علي بعضهم البعض فأحدهم يراقب المكان قبل تنفيذ الجريمة بيومين، والآخر يفتح الباب والثالث يدخل الشقة ويسرق محتوياتها.

وأضاف المتهمون أنهم يبيعون المضبوطات لدى جواهرجي يعلم أن بضاعتهم مسروقة وقد اشترط عليهم أخذ المشغولات الذهبية بأقل من نصف ثمنها الحقيقي.



سرقة الشقق السكنية في الزيتون

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ( مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بالقليوبية ).



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.