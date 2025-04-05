ندى رحمي تكشف تفاصيل فترة ارتباطها: مش عايزة الزعل ياكل من عمري

كشفت الفنانة ندى رحمي، تفاصيل فترة ارتباطها، وأشارت إلى أنها عادت لنشاطها الرياضي من جديد لتخرج من أزمتها النفسية عقب الانفصال.

وقالت ندى رحمي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام”: “الفترة اللي فاتت حصلتلي حاجات كتير أوي، وحصلتلي إصابة قبل ما أسافر الإمارات بشهرين، حد كان بيمرني أون لاين من باب التماحيك وطلب مني أني أجري وركبتي طقت وعملت إشاعة ولقيت أن عندي قطع جزئي في الرباط الهلالي للركبة، طبعًا رقدت ووقفت تمرين لمدة شهر، ووقتها كنت مبسوطة أو مغيبة ولكني كنت بغرس وأنا مش واخدة بالي، ومكنتش حاسة أني بأكل كتير، وقعدت فترة طويلة وبعدين سافرت الإمارات والحمد لله خدت إقامة ذهبية”.

وأضافت: “في الفترة دي انفصلت عن الشخص اللي كنت مرتبطة بيه، وأنا لما بخلص علاقة بزعل على طاقتي ووقتي مش الشخص، كل علاقة بتاخد من قلبك وطاقتك والعلاقة دي طفتني بطريقة مش طبيعية، رجعت اتمرن في الجيم علشان محسش إني لوحدي والزعل ياكل من عمري”.

وواصلت ندى رحمي: “في الفترة دي كنت لوحدي وبتخطى كل حاجة لوحدي، وصلت لـ 115 كيلو وده مش سهل وده صعب عليا جدًا لأن شكلي اتغير وكل الخسارات كوم وخسارة صحتي كوم”.

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