الجمعة 04 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تخطى 52 مليون جنيه، إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو في 4 أيام عرض

سيكو سيكو.فيتو
سيكو سيكو.فيتو

يحقق  فيلم الكوميديا الشبابي المعنون بـ«سيكو سيكو» نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائى المصري، متصدرا إيرادات البوكس أوفيس الخاص بموسم عيد الفطر 2025.

وحصد فيلم «سيكو سيكو»  بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي خلال 4 أيام عرض بمصر فقط إجمالي إيرادات تقدر بـ 52 مليونا و500 ألف جنيه.

إيرادات فيلم سيكو سيكو في وقفة عيد الفطر 

كذلك كان العمل قد تصدر إيرادات موسم عيد الفطر قبل انطلاقه، حيث يعد أول فيلم تتخطى إيراداته 2 مليون جنيه فى وقفة عيد الفطر. 

العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو 

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص،مؤخرا، داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك، حيث حضر طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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