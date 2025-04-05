السبت 05 أبريل 2025
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سياسة

البابا تواضروس: نستهدف رفع مستوى التعليم الكنسي ليتماشى مع متطلبات العصر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، طلاب الفرقة الرابعة - القسم النهاري بإكليريكية الأنبا رويس، بحضور نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ووكيل الكلية، والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي، المشرف الروحي على طلبة الكلية.

 

الدراسات العليا

 

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، هنأ في بداية اللقاء طلاب الفرقة الرابعة بالكلية الإكليريكية، بقرب تخرجهم، مشيدًا بمسيرتهم الدراسية، واستعدادهم لتحمل أمانة الخدمة. 

 

وأوضح متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس تحدث مع الطلبة عن أهمية الخدمة في الكنيسة، مؤكدا على أن دعوة الخدمة، دعوة إلهية تتطلب أمانة وغيرة مقدسة، كما شدد على أهمية إعداد كوادر مؤهلة من خلال استكمال الدراسات العليا، بما يسهم في رفع مستوى التعليم الكنسي ويخدم احتياجات الكنيسة في العصر الحالي.

 

يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالرعاية المباشرة لطلبة الإكليريكية وحرصه على دعمهم وتشجيعهم في خطواتهم المستقبلية.

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