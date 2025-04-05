تفاصيل مصرع سيدة وإصابة 5 في حريق شقه بالهرم

شهدت منطقة الهرم حادثا مأساويا، راحت ضحيته سيدة وأصيب 5 من أسرتها بعد التهام حريق لشقتها.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق والوقوف علي ملابساته، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، التصريح بدفن جثة المتوفي.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول ترتب عليه اشتعال الحريق داخل الشقة.

مصرع سيدة وإصابة أسرتها في حريق

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين جري نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.