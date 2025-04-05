السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل مصرع سيدة وإصابة 5 في حريق شقه بالهرم

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 شهدت منطقة الهرم حادثا مأساويا، راحت ضحيته سيدة وأصيب 5 من أسرتها بعد التهام حريق لشقتها.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق والوقوف علي ملابساته، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، التصريح بدفن جثة المتوفي.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول ترتب عليه اشتعال الحريق داخل الشقة.

 

مصرع سيدة وإصابة أسرتها في حريق

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.

 

وتمت السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين جري نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة الهرم المعمل الجنائي قسم شرطة الهرم أمن الجيزة

مواد متعلقة

بسبب شاحن تليفون، مصرع ربة منزل وإصابة زوجها و3 آخرين في حريق بالهرم

المعمل الجنائي يكشف سبب اندلاع حريق في مخزن تجهيزات حفلات بالهرم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة بسبب انفجار شاحن هاتف بالهرم، ارتفاع أسعار الجبن، عبد الحفيظ ينقلب على الأهلي، ترامب يفقد صيدا ثمينا بسبب الرسوم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

بعد ظهوره مسجى في نعشه، القصة الكاملة لنبؤة اغتيال ترامب الأسبوع المقبل

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

سعر السمك اليوم، تراجع البلطي بعد القفزة الجنونية وارتفاع كبير في الكابوريا

هل يعقد الزمالك جلسة اليوم مع زيزو لحسم ملف التجديد؟ النادي يرد

كيف نظم قانون العمل تشغيل الأجانب في مصر؟

منوعات

المزيد

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

أبسط وأرخص وجاهز للعمل دائما، روبوت صيني بعجلات لخدمة المطاعم والمكاتب (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في مصر

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

المزيد

انفوجراف

اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية في القانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح مدى أحقية المرأة في المهر من القرآن الكريم (فيديو)

تفسير حلم زيارة الطبيب فى المنام وعلاقته بسفر قريب يحمل الخير

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية