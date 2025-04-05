ميناء الإسكندرية تحقق أعلى معدلات في حركة التداول البحري

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري أحمد عبدالمعطي حواش رئيس مجلس الإدارة، تحقيق أعلى معدلات شهرية لحركة السفن خلال شهر رمضان المبارك، الموافق لشهر مارس 2025، حيث بلغت أعداد السفن المترددة على مينائي الإسكندرية والدخيلة.

حيث بلغت أعداد السفن المترددة على مينائي الإسكندرية والدخيلة معدلا غير مسبوقا بلغ 472 سفينة بزياده 40 سفينة عن الشهر السابق بنسبة زيادة 9.2%.

وقد تصدرت سفن الحاويات طليعة سفن البضائع التي شهدت زيادة خلال شهر مارس بإجمالي عدد سفن بلغ 195 سفينة بنسبة زيادة 29.1% مقارنة بشهر فبراير.

كما احتلت سفن البضائع العامة المرتبة الثانية في نسبة الزيادة خلال شهر مارس 2025 بنسبة زيادة 23.3% عن شهر فبراير حيث بلغ إجمالي عدد السفن 132 سفينة

هذا وقد شهدت أرصفة محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية استقبال عدد 3 سفن سياحية خلال شهر مارس 2025، ومن المنتظر تزايد هذا المعدل خلال الأشهر القادمة.

يأتي هذا الارتفاع الغير مسبوق في معدل تردد السفن بمينائي الإسكندرية والدخيلة في ظل المتابعة اللصيقة من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحركه التشغيل بالموانئ المصرية، باعتبارها منافذ استراتيجيه هامة يتم من خلالها تداول البضائع التي تعتمد عليها الأسواق المصرية، كما يتم من خلالها تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبه فقد أشاد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجهود العاملين بالهيئة وتفانيهم في أداء المهام المكلفين بها، خاصة في إدارات حركة السفن وبرج الإرشاد والخدمات البحرية وغيرها.

مما أدى إلى تلك الطفرة في الحركة التشغيلية للسفن خلال شهر رمضان الكريم، والذي حرصت الهيئة خلاله على استمرارية العمل على مدار ال 24 ساعة وإتباع أقصى درجات الاحترافية في تأدية الخدمات البحرية للسفن من قطر وإرشاد ورباط وتأمين بواسطة أسطول الميناء من الوحدات البحرية وما تمتلكه من كفاءات بشرية متميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.