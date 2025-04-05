السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

تحرير 1245 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

حالة المرور
حالة المرور

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 810 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تحرير 810 مخالفات الملصق الإلكتروني 


يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 435 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

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