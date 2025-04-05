تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي قبل ديربي جدة الليلة بالدوري السعودي

ديربي جدة، يلتقي الأهلي والاتحاد، مساء اليوم السبت على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة)، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025.



موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي، اليوم السبت 5 أبريل 2025 على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد، عبر قناة SSC Sport HD1.

أرقام تاريخية لأهلي جدة والاتحاد

ولعب الفريقان 33 مباراة في دوري المحترفين السعودي الذي طبق منذ موسم 2008-2009.

فاز الأهلي في 13 والاتحاد في 10 وتعادلا في 8 مباريات.

الأهلي سجل 45 هدفًا والاتحاد أحرز 36 هدفًا.

عمر السومة لاعب العروبة الحالي والأهلي السابق، هو هداف ديربي جدة في دوري المحترفين برصيد 11 هدفًا.



نتيجة الفوز بـ (1-0) تكررت في آخر 3 مواجهات بين الفريقين في دوري المحترفين، إذ فاز بها الأهلي ذهابا ايابا في الموسم الماضي وانتصر بها الاتحاد في لقاء الدول الأول.



مواجهة الدور الثاني من دوري 2021-2022 هي الأكثر تهديفًا إذ سُجل فيها 7 أهداف بفوز الاتحاد على الأهلي (4-3).



ديربي جدة يُقام للمباراة الأولى بالمسمى الجديد لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الانماء).



غاب التعادل عن أول 9 مواجهات بين الأهلي والاتحاد في دوري المحترفين، قبل أن يقع في المواجهة العاشرة موسم 2012-2013 ونهاية المواجهة (1-1).



مرتان فقط على مستوى مواجهات دوري المحترفين انتهى ديربي جدة بتعادل سلبي دون اهتزاز شباك الفريقين وذلك خلال موسمي 2013-2014، و2017-2018.



غاب ديربي جدة عن الاقامة في دوري المحترفين خلال موسم 2022-2023 بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو “الدرجة الأولى”.



للمرة الثالثة يلتقي الفريقان في الجولة 26 بدوري المحترفين، الأولى في موسم 2014-2015 وحسمها التعادل (1-1) والثانية في 2023-2024 وفاز بها الأهلي بهدف دون رد.

ويحظى ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بمتابعة كبيرة، حيث يتميز عن غيره من المباريات بالإثارة، لما يشهده من قوة وحماس على مدار التاريخ.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، متفوقًا على الهلال، أقرب ملاحقيه، بفارق 4 نقاط.

أما أهلي جدة فيأتي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، متخلفًا عن القادسية، آخر أضلاع المربع الذهبي، برصيد 3 نقاط.

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