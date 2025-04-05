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رياضة

كريستيانو رونالدو يتصدر الصحف العالمية بعد ثنائية ديربي الرياض

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

 خطف البرتغالي  كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الأضواء بعد قيادته النصر للفوز على الهلال، بنتيجة 3-1، أمس الجمعة، ضمن الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل الدون "ثنائية" ليرفع رصيده إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بفارق 4 أهداف.

وحصل صاحب الـ40 على إشادة كبرى من الصحف العالمية، بعد قيادة النصر للوصول إلى 54 نقطة في المركز الثالث، حيث قلص الفارق مع الهلال الوصيف إلى 3 نقاط (57).

 

ديربي العاصمة 

 ومن جانبها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كريستيانو يتوج بلقب ديربي العاصمة، فهو قدم مباراة رائعة بمعنى الكلمة، وسجل هدفين قاد بهما النصر للفوز والاقتراب من المركز الثاني".

 

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "رونالدو قدم هدية لبنزيما، بتسجيل هدفين في فوز النصر أمام الهلال في ديربي العاصمة السعودية".

 

وأشارت الصحيفة إلى حال نجاح الفرنسي كريم بنزيما في قيادة الاتحاد نحو الفوز أمام الأهلي، مساء اليوم السبت، فإن الفارق سيتسع مع الهلال الوصيف إلى 7 نقاط.

 


كما نشر الحساب الرسمي لشبكة "TNT Sports" البرازيلية، تغريدة، مرفق بها صورة لرونالدو وجورجي جيسوس، مدرب الهلال، وعلق قائلا: "كريستيانو يبدع أمام جيسوس، بعدما سجل هدفين في فوز النصر بديربي الرياض".

 

وعنونت صحيفة "آبولا" البرتغالية، خبر المباراة: "رونالدو يسجل هدفين، وجيسوس يعاني من اليأس، والنصر يقترب من الهلال".

 

ومن جانبها، قالت صحيفة "ريكور" البرتغالية: "ليلة رائعة أخرى من كريستيانو رونالدو، فقد سجل هدفين في فوز النصر أمام الهلال".

 

وسلطت إذاعة "توك سبورت" البريطانية، الضوء على وصول رونالدو إلى 21 هدفا في دوري روشن، حيث قالت: "كريستيانو يحقق إنجازا مجنونا (20 هدفا أو أكثر خلال موسم واحد في بطولات الدوري للمرة الـ15 في مسيرته".

وأشارت إلى أن "رونالدو لم يفشل في الوصول لهذا المعدل، سوى مرتين فقط على مدار 17 عاما".

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