كولر يبحث مع جهازه المعاون استعدادات مواجهة الهلال السوداني

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر جلسة مع جهازه المعاون اليوم، لبحث برنامج إعداد الفريق لرحلة موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء القادم.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تحضيراته بالقاهرة اليوم قبل السفر إلى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة موريتانيا على التواصل مع سفارة مصر في موريتانيا من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق الكرة في رحلة موريتانيا التي تنطلق عصر اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

وتطير بعثة الأهلي إلى موريتانيا عصر اليوم السبت استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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