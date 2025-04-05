السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

بداية ثورة، دعوات لاحتجاجات ضد ترامب وماسك في مختلف أنحاء أمريكا

ترامب وماسك، فيتو
ترامب وماسك، فيتو

يعتزم معارضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك تنظيم مسيرات في جميع أنحاء البلاد اليوم للاحتجاج على إجراءات الإدارة بشأن تقليص حجم الحكومة والاقتصاد وقضايا أخرى.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 1200 مظاهرة تحت شعار "ارفعوا أيديكم" بواسطة أكثر من 150 مجموعة، من بينها منظمات حقوق مدنية ونقابات عمالية ومدافعون عن المثليين ومحاربون قدامى ونشطاء لانتخابات نزيهة.

ومن المنتظر أن تتوجه الاحتجاجات إلى "ناشونال مول" في واشنطن العاصمة ومباني الكابيتول في الولايات ومواقع أخرى في كل الولايات الأمريكية الخمسين.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترويج سياساته منذ توليه منصبه في يناير 2025، قائلا إنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

ويهاجم المحتجون تحركات إدارة ترامب لإقالة الآلاف من العاملين الاتحاديين وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي وإغلاق وكالات بالكامل وترحيل المهاجرين وتقليص الحماية للمتحولين جنسيا وخفض التمويل الاتحادي للبرامج الصحية.

وقد لعب ماسك، مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، دورا رئيسيا في تقليص حجم الحكومة كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم استحداثها. ويقول إنه يوفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.

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