هل يشهد العالم اندلاع حرب تجارية عقب فرض أمريكا رسوما جمركية جديدة؟ خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي للتنمية: سبق أن حذرنا بأن عودة ترامب للبيت الأبيض تعلن عن تبعثر أوراق الاقتصاد العالمي خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انخرطت في صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها.

ترامب يطلق على تطبيق الرسوم الجمركية يوم التحرير

وأكد في تصريح لـ “فيتو”، أنه استنادًا على شعار ترامب ”أمريكا أولًا”، فإن توجهاته تجاه السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية تعكس هذا الشعار، وهو الأمر الذي نتج عنه إصدار الرئيس الأمريكي تعريفة جمركية طالت 180 دولة حول العالم هذه التعريفة الجمركية يرى أنها ستجني للولايات المتحدة الأمريكية 7 تريليون دولار من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى المزيد من الاستثمارات في الولايات المتحده الامريكيه، هذه الرسوم بتبدا من 10% حتى 49%، وهذه القرارات صدرت اليوم الثاني من أبريل الحالي، والغريب أن الرئيس ترامب أطلق عليها يوم التحرير في إشارة منه الى ضرورة اعادة الولايات المتحدة الأمريكية الى سابق ثرائها، مع تحريرها من الحلفاء والأعداء الذين استغلوا مكانتها لتحقيق ثروات على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: إن هذه القرارات الترامبية تمثل أكبر ضربة اقتصادية منذ أزمة 2008 ومن المحتمل ان تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد أكدت عليه البنوك الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية فأكثر من 20 بنك كبير توقعوا حدوث ركود تضخمي بنسبة لا تقل عن 45% وهذا الركود لم يحدث منذ عهد الرئيس السابق رونالد ريجان، وإذا كان الهدف من هذه القرارات طبقا لفكر الرئيس ترامب هو حماية الصناعة الأمريكية وتوطين عدد من الصناعات، فإن هذا الأمر قد يبدو أنه بعيد المنال لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الخامات بالنسبة لا تقل عن 80% والصناعة في حدود 10% مما جعلها الاقتصاد الاول على الورق عالميا بناتج محلي 29 تريليون دولار تمثل 26% من الناتج العالمى.

وأضاف: إن الصين تُصدر للولايات المتحدة الأمريكية بما يقرب من نصف تريليون دولار سنويا، كما أنها تحقق عجز مع الاتحاد الأوروبي بحوالي 235 مليار دولار ومع فيتنام بـ 114 مليار دولار الأمر الذي يؤكد أن السوق الامريكي سوق استهلاكي كبير بل هو الأكبر على مستوى العالم حيث يستهلك أكثر من 22% من بترول العالم فمن 100 مليون برميل بترول يوميا يستهلك الاقتصاد الأمريكي من 20 الى 25 مليون برميل يوميا، كما أن السوق العالمي الأمريكي يمثل منفذ لدول كثيرة مثل المكسيك التي تصل صادراتها 80% عبر الولايات المتحدة الأمريكية و75% من صادرات كندا موجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فإن هذه القرارات بلا شك سوف تؤدي إلى تقلص سلاسل التوريد عالميا ومن ثم تقلص معدل النمو الاقتصادي المتوقع أن يكون أقل من 2%.



فك الارتباط مع الحلفاء لم يكن جديدا

واستكمل: إن فك الارتباط مع الحلفاء لم يكن جديدا ففك الارتباط تم في عام 1971 من خلال ما قام به الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون من فك الارتباط مع الذهب والتخلي عن نظام العطاء الدولاري للذهب ورغم ذلك استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي بسبب الدولار والأمر الذي يوحي بالدهشة هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بطباعة الدولار فقط بدون غطاء ويقوم مواطنو دول العالم بالعمل والصناعة من أجل سلعة يأخذها المواطن الأمريكي بدولارات لا قيمة لها بعد انهيار نظام غطاء الذهب، لذلك فإن خروج بعض التجمعات الكبرى وعلى رأسها تجمع البركس بقياده الصين والهند وروسيا أدى إلى ضرورة التفكير في وضع نظام نقدي عالمي جديد يحمى الاقتصاديات العالمية ويحقق العدالة التي غابت نتيجة سيطرة الاقتصاد الأمريكي على مفاصل الاقتصاد العالمي.

الآثار المترتبة على الرسوم الجمركية الأمريكية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرارات الخاصة بالتعريفة الجمركية أدت إلى انهيار الأسواق العالمية حيث انهارت أسواق آسيا والعقود الآجلة الأمريكية ومؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 3.4% وخسارة الأسهم الأمريكية ما لا يقل عن 2 تريليون دولار مع خسارة مؤشر ناسداك التكنولوجي في وول ستريت بنسبة 4.06%، وكذلك تسارعت وتيرة انخفاض الدولار أمام اليورو، حيث خسرت 2.6% وكذلك هبط أمام الجنيه الإسترليني وحققت العملة الأوروبية الموحدة أكبر مكسب في العقد السابق وعلى الجانب الآخر فقد حقق الذهب رقما قياسيا ووصول سعر الانثى إلى 3159 دولارا بزيادة 0.8%، متابعا: إن تأجيج التوترات التجارية مع شركاء رئيسيين لأمريكا مثل الاتحاد الأوروبي خاصة بعد إخضاع السيارات المصنعة خارج أمريكا لرسوم إضافية بـ 25% يمثل ضربة للصناعة العالمية الأمر الذي يتزايد مع استهداف الصين بضريبة استيراد 34% يضاف إليها رسوم جمركية 20% تمت خلال الفترة الماضية.

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