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رياضة

محرز ضد بنزيما، التشكيل المتوقع لديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

بنزيما
بنزيما

ديربي جدة، يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة) في ديربي جدة، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025. 

وجاء التشكيل المتوقع لديربي جدة  كالتالي.. 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - عبد الله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي - جابري فيجا - زياد الجهني.

خط الهجوم: رياض محرز - جالينو - إيفان توني.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام أهلي جدة 

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

الدفاع: سعد الموسى - دانيلو بيريرا  - حسن كادش - مهند الشنقيطي.

الوسط: نجولو كانتي - فابينهو - حسام عوار.

الهجوم: عبد الرحمن العبود - موسى ديابي - كريم بنزيما.
 

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي

 

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي، اليوم السبت 5 أبريل 2025 على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً  بتوقيت السعودية. 



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي

 

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد، عبر قناة SSC Sport HD1.

ويحظى ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بمتابعة كبيرة، حيث يتميز عن غيره من المباريات بالإثارة، لما يشهده من قوة وحماس على مدار التاريخ.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، متفوقًا على الهلال، أقرب ملاحقيه، بفارق 4 نقاط.

أما أهلي جدة فيأتي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة،  خلف القادسية، آخر أضلاع المربع الذهبي.

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