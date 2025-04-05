السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

أسلحة أون لاين، ضبط القائم على إدارة صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء في أسوان

القائم على إدارة
القائم على إدارة صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول صور ومقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي.

أسلحة أون لاين.. ضبط القائم على إدارة صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء في أسوان
أسلحة أون لاين.. ضبط القائم على إدارة صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء في أسوان

 

أسلحة أون لاين.. ضبط القائم على إدارة صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء في أسوان

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنيًّا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

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حقيقة فيديو ضبط تاجر مخدرات ببولاق أبو العلا والإفراج عنه رغم اعترافه


وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة وعرض صور لأسلحة بيضاء "تحصل عليها من الإنترنت" للبيع بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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